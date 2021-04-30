Калининград, , 23:51 — REGNUM В Калининградской области мотострелковая дивизия армейского корпуса Балтийского флота провела двустороннее тактическое учение, сообщает 30 апреля пресс-служба Западного военного округа.

Подразделения корпуса выполнили на полигонах более 50 учебно-боевых задач.

Учения продолжались в течение недели. В них было задействовано порядка одной тыс. военнослужащих, свыше 100 единиц военной техники, в том числе «танки Т-72Б3, 122-мм самоходные гаубицы «МСТА-С», боевые машины пехоты БМП-2, 120-мм минометы, РСЗО «Град» а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан», боевые вертолеты и истребители морской авиации флота».

В ходе основного этапа учения были отработаны оборонительные и наступательные действия с применением современной тактики общевойскового боя.

Военнослужащие армейского корпуса Балтфлота отработали занятие опорных пунктов, противодействие диверсионно-разведывательным группам противника и борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

Для максимального приближения учений к реальности, все действия отрабатывались в условиях активного радиоэлектронного подавления систем разведки и связи.

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