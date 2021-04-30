Москва, , 23:50 — REGNUM Вблизи границ России в течение недели был замечен 51 иностранный самолёт-разведчик. Об этом 30 апреля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Также за неделю было зафиксировано 16 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.