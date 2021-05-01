Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Соединенные Штаты и Япония провели двусторонний диалог о продолжение военного сотрудничества. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

«США и Япония продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение региональной безопасности Японии», — говорится в заявлении и добавляется, что обсуждалась кооперация в сфере ядерной и противоракетной обороны, а также вопросы контроля над вооружением.

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Япония договорились продолжать свое тесное сотрудничество в вопросе денуклеаризации КНДР.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что в Токио хотели бы укрепить свой альянс с Вашингтоном.