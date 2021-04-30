Москва, , 23:45 — REGNUM Роспотребнадзор на видит оснований для введения в России новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила 30 апреля глава ведомства Анна Попова.

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«Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны», — сказала он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в стране находится «на стабильной стадии».

«Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Среднесуточные уровни у нас значительно ниже, чем в большинстве других стран», — сказала она.

Попова также напомнила, что Роспотребнадзор рекомендовал гражданам в период длинных майских выходных по-возможности оставаться дома и проводить время в кругу семьи, воздерживаться от посещения массовых мероприятия.

При полном соблюдении всех рекомендаций можно расчитывать на то, что ухудшения ситуации с коронавирусом в России не произойдёт, заключила глава Роспотребнадзора.