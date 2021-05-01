1 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Провокаторы, русофобы и самозванцы – не главные враги шествия «Бессмертного полка» в Белоруссии. Ему нет места в концепте официального национализма, в тоталитарной системе координат.

Сергей Артёменко, , 11:00 — REGNUM 9 апреля 2021 года в Мингорисполком было подано две заявки от традиционных устроителей шествия «Бессмертного полка» в Минске. Одну заявку подали общественные организации «Отечество», «За демократию, социальный прогресс и справедливость» (ДСПС) и оргкомитет общественной организации «Бессмертный полк». Вторую заявку отдельно подало республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» (СКП-КПСС).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 29 апреля ответа от чиновников не получено. Согласно действующему законодательству, на ответ у них было 10 дней. На письменное обращение должен быть дан письменный ответ. Принятие решения зависит от «идеологического» управления президентской администрации. Предварительно правомерно сделать вывод: раз уж чиновники не соблюдают законы, то совершенно нелепо выглядят их претензии к обычным гражданам, позволяющим себе «несанкционированное» сохранение памяти о защитниках Родины во время Великой Отечественной войны.

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Известно также, что параллельно свою заявку намеревались подать представители молодёжной организации «Русь молодая» («РуМол»). Наряду с вышеупомянутыми НГО эта организация в прежние годы участвовала в акции «Георгиевская ленточка». В 2018 году её лидер Сергей Лущ также подавал заявку в Мингорисполком на проведение шествия белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» и получил разрешение за несколько часов до проведения мероприятия.

Резко против шествий белорусских участников «Бессмертного полка» выступают пропрезидентские партии и формально общественные организации. В частности, так называемая «Коммунистическая партия Белоруссии» педалирует официозную акцию «Беларусь помнит», созданную чиновниками в противовес неформальному народному формату сохранения исторической памяти. Категорически против конкуренции с официозом традиционно выступают повешенные на шею белорусскому налогоплательщику номенклатурные РОО «Белая Русь» (с заявкой на превращение в «ближайшее время» в «Партию народного единства»), РОО «БРСМ» и прочие.

«Бессмертный полк» в Минске. 2018 © ИА REGNUM

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Самый главный враг «Бессмертного полка» в Белоруссии представлен вовсе не прозападной оппозицией и не содержанками президентской администрации, а главным идеологическим управлением этой администрации. Недавно кресло «главного идеолога» покинул Андрей Кунцевич, вместо него пришёл Игорь Луцкий. От этой рокировки принципиально ситуация не изменилась.

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Проблема в том, что традиционному шествию белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» нет места в концепте официального национализма. Общественные отношения в Белоруссии стахановскими темпами закатывают под асфальтобетон тоталитаризма. На нём могут быть лишь нарисованные цветы и пластмассовая трава, что наглядно иллюстрирует многолетняя позорная эпопея с запретом «Бессмертного полка».

Ему, как и многим другим общественным инициативам, нет места в тоталитарной системе. Александр Лукашенко, позиционировавший гитлеровскую Германию как «образец президентской республики» для постсоветской Белоруссии, должен помнить девиз своих вдохновителей: «Один народ, один Рейх, один фюрер!» («Ein Volk, ein Reich, ein Führer!»).

Белорусские националисты маршируют по оккупированному Минску. 1944

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В свете ныне проходящей в Белоруссии келейной «конституционной реформы» представляется целесообразным конституционно закрепить руководящую и направляющую роль «Государственной партии», созданной на базе РОО «Белая Русь» и других самораспустившихся партий в соответствии с законом «Об обеспечении единства партии и государства». Монопольно обладая правами на выражение воли «белоруской нации», они и «Беларусь помнит» проведут — в память о «не нашей войне», и «День вышиванки» отпразднуют — в традициях «тысячелетней государственности», и вообще любой каприз вождя исполнят.

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В этом контексте вряд ли возможно расценивать как уступку не номинальным, а реальным хранителям исторической памяти разрешение Витебского горисполкома провести легальное шествие «Бессмертного полка». Разрешение обусловлено местом неформалов в хвосте колонны официозной акции «Беларусь помнит». Необычное поведение после многолетней практики запретов.

Заявки на шествие подавали те же организации, что и в прежние годы — «Белорусский союз офицеров», «Союз офицеров 339-го полка» — именно его представляет официальный координатор «Бессменного полка» в Витебске Иван Новичков, «Союз афганцев» (ВГО «Братство» ОО «БСВВА»), «Клуб «Поиск», а также присоединившаяся к ним Витебская городская организация «Белорусского общественного объединения ветеранов». Намерения подать свои заявки местных объединений чернобыльцев и казачества, вероятно, остались на уровне проговаривания возможных намерений.

«Бессмертный полк» в Минске. 2018 © ИА REGNUM

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Столь нечаянная милость чиновников имеет несколько объяснений. Во-первых, они желают выяснить, сколько же осталось смелых, готовых по-прежнему держаться особняком от генеральной линии официального национализма. С августа силовики жестоко подавляли многотысячные выступления против фальсификации президентских выборов, не брезгуя пытками, убийствами и другими методами террора. Сейчас самое время выяснить, сколько же жителей областного центра готово принципиально держаться в стороне и от системных националистов, и от маргинализированных прозападных, русофобствующих националистов, которым тоже не чужд ревизионизм.

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Во-вторых, сам факт разрешения шествия белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» станет аргументом в выступлениях «батькиных экспертов» на российских экспертных площадках и в СМИ. До позапрошлого года они пытались либо отрицать, либо замалчивать факты борьбы с георгиевской ленточкой, запретов шествий «Бессмертного полка» и искусственных (по факту — преступных) препятствий в госрегистрации одноимённой белорусской общественной организации, а также факты ревизионизма в официальной историографии, целенаправленного уничтожения русскоязычной топонимики, политических репрессий в отношении белорусских сторонников концепции Русского мира и т. д. Даже такое разрешение, как в оскандалившемся в прежние годы Витебске, будет преподноситься как якобы серьёзный аргумент наличия неких наветов «желающих вбить клин между народами Белоруссии и России».

В-третьих, даже при самом худшем развития сценария шествия 9 мая в Витебске возможно исключить «Бессмертный полк» из новостной повестки. Лживая «Белтелерадиокомпания» и другие государственные СМИ Белоруссии именно так и поступали в прежние годы. Националисты тоже старательно не замечали «Бессмертный полк», занижали численность участников и нарочито формировали представление о нём как о чём-то старчески-сталинистском, малочисленном и в целом несимпатичном импортном явлении.

«Бессмертный полк» в Минске. 2018 © ИА REGNUM

Пока что попытки представить организаторов шествий «Бессмертного полка» как «понаехавших из России» с якобы чуждой белорусам символикой и едва ли не методичкой от Владимира Путина в кармане, очевидно, терпят провал. Свидетельством тому и расширяющаяся география шествий «Бессмертного полка». В 2021 году, помимо Минска, Витебска и Бреста, предприняты попытки добиться разрешения на шествия в Новополоцке и других городах.

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В 2020 году местные власти отказали белорусским организаторам шествия «Бессмертного полка» под предлогом пандемии. При этом официозная акция «Беларусь помнит», созданная в противовес «Бессмертному полку», была проведена. Её до сих пор представляют как «единственную» такую на постсоветском пространстве с парадом 9 мая, старательно не замечая проведённый в тот же день и по тому же поводу парад в столице Туркмении.

В 2021 году ссылки на пандемию, мифические угрозы со стороны националистов (частью записанных в «террористы» и «экстремисты»), прочие формальные предлоги для запрета «Бессмертного полка» не теряют актуальности. Не случайно минские чиновники тянут с ответом даже в нарушение ими же установленных законов, а в Витебске разрешение могут запросто отменить или обусловит новыми требованиями.

Об этом недвусмысленно заявила 28 апреля в комментарии Sputnik активистка и соорганизатор шествия Эльвира Мирсалимова: «Неделю назад, когда был получен положительный ответ из горисполкома, где было по сути дано согласие на проведение «Бессмертного полка» в Витебске, мы не стали его афишировать, потому что имелись прецеденты, когда в последний момент чиновники меняли свое решение под нажимом сверху или же из иных соображений. Так или иначе, противодействия были, все годы мы получали отказ, но люди выходили несмотря на запрет, потому что акция действительно народная».

В Минске участников «Бессмертного полка», наконец, пропускают через рамки © ИА REGNUM

Организаторы минского шествия «Бессмертного полка» уверены, что «Минск — не Витебск, здесь особая ситуация». По их мнению, чиновники склоняются к отказу и единственное, в чём затрудняются — в оформлении этого отказа, подборе более-менее не смешного предлога («пандемия», «нестабильность ситуации» и т. п.).

В апреле на популярном российском YouTube-канале PolitWera появился интересный персонаж, представленный как «Денис Правин — координатор движения «Бессмертный Полк» (РБ)». Говорил по существу и правдиво, даже слишком смело по меркам нынешних белорусских реалий. Но есть нюанс: ни международное движение «Бессмертный полк» не знает такого координатора в Белоруссии, ни организаторы одноименных шествий в белорусских городах. Кто назначил Правина координатором, что он и где координирует — никто толком не знает.

В описании к опубликованному ею видео на тему «Белорусский Диалог: от разочарования до ненависти» (эфир 2 апреля) этот Денис Правин обозначен ещё и как «координатор молодежного крыла движения «Бессмертный полк» в Белоруссии». Проблема в том, что ни такого «крыла», ни других «крыльев» белорусские активисты международного движения не знают. После истории с переоблачением Юрия Воскресенского из оппозиционера в охранители всякое возможно.

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Не мытьём, так катаньем «Бессмертный полк» в Белоруссии пытаются уничтожить. Витебские власти — попыткой «размыть» в официозном шествии, минские — жёстким прессингом и назначением своей креатуры на роль организатора шествия, который и тысячи долларов «налога на митинги» заплатит (деньги не свои, не жалко), и угробит саму идею «Бессмертного полка». С особо непокорными поговорят ОМОН и следователи.

Прозападная оппозиция и обслуживающие её «правозащитники» в конфликт не вмешиваются. Оппоненты «последнего диктатора Европы» наблюдают за уничтожением едва обозначившей себя «третьей силы» и вовсю осваивают символику Великой Победы — называют себя «партизанами», узурпировавшего власть тирана — «фашистом», претендуют на освоение даты 9 мая — со своими замаранными в коллаборационизме бело-красно-белыми знамёнами.

В Минске участников «Бессмертного полка», наконец, пропускают через рамки. 2018 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Белоруссии мог бы быть полезен и системным националистам как союзник в борьбе с националистами оппозиционными, так и вторым как попутчик в борьбе с первыми. Однако ни те, ни друге не желают сотрудничать с «третьей силой» даже временно, потому что им комфортно в политикуме цветов зебры.

Тоталитаризм «змагаров» ничем не лучше тоталитаризма «ябатек» — просто он другой и пока ещё не официальный. Своими символами никто поступаться не будет, и уже поэтому союз «БЧБ» с носителями георгиевской ленточки («колорадов» в терминологии необандеровцев) трудно представить.

Принципиальное значение имеет и такой факт: пребывающих в ЕС и США номинальных лидеров белорусского протеста не считают реальными лидерами со сколь-либо серьёзной опорой в Белоруссии. Нет никаких оснований позиционировать их как влияющих на уличный протест. Их небезосновательно считают «наследниками полицаев».

Поэтому единственным союзником белорусской «третьей силы» может быть либо местный официоз, либо Кремль. Оба потенциальных союзника не выказывают даже намёка на такую перспективу. Как следствие, конфликт продолжится и ситуация будет ухудшаться.

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