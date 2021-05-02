Владимир Бадмаев, 2 мая 2021, 05:00 — REGNUM Тувинская Народная Республика встретила начало Великой Отечественной войны в качестве независимого государства. Она же стала первым официальным союзником Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. В тот день в столице республики проходил 10-й съезд Великого Хурала. Депутаты на заседании единогласно приняли декларацию, в которой объявили о поддержке советского народа.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943
Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943

«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним», — говорилось в документе.

Население ТНР на тот момент едва превышало 80 тыс. человек, а вооружённые силы представляли собой полк в составе нескольких сотен сабель, эскадрона тяжёлых пулеметов, взводов артиллерии, связи, саперного, интендантского, а также химического отделения и полковой школы подготовки младших командиров. С началом войны законам военного времени и воззванию «Всё — для фронта, всё — для победы!» была подчинена экономическая жизнь в республике. Тува передала Советскому Союзу весь свой золотой запас и все добывавшееся золото — более 35 млн в переводе на советские рубли.

26 июля 1941 года полпред ТНР в СССР Сат Намчак сообщил в Москву о том, что Тува обязуется досрочно выполнить и перевыполнить план экспорта, увеличив его на 50%. Кроме того, она объявила о готовности немедленно погасить долг в 1,3 млн рублей, передать Красной армии 5 тыс. лошадей, сократить импорт советских товаров оборонного значения, собрать средства на постройку трёх военных самолетов, численно удвоить и обучить личный состав тувинской народно-революционной армии (ТНРА), чтобы в любой момент её можно было бросить в бой.

Проводы тувинского кавалерийского эскадрона на фронт. Кызыл, 1943
Проводы тувинского кавалерийского эскадрона на фронт. Кызыл, 1943
Обоз с подарками для Красной Армии от трудящихся Дзун-Хемчикского кожууна. 1942 год
Обоз с подарками для Красной Армии от трудящихся Дзун-Хемчикского кожууна. 1942 год
Караван с хлебом, направляемый в подарок Красной Армии аратами Эрзинского кожууна. 1942 год
Караван с хлебом, направляемый в подарок Красной Армии аратами Эрзинского кожууна. 1942 год
В Кызылской пошивочной мастерской. Девушки шьют полушубки для фронта. 1943 год
В Кызылской пошивочной мастерской. Девушки шьют полушубки для фронта. 1943 год
«Мягкое золото» Тувы охотники показывают друг другу добытую пушнину (соболей). Сарыг-Сеп, 1941 год
«Мягкое золото» Тувы охотники показывают друг другу добытую пушнину (соболей). Сарыг-Сеп, 1941 год

В феврале 1942 года около 38 тыс. аратов (пастухов) написали коллективное письмо на имя руководителя советского государства и главы Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина.

«Великая Отечественная война советского народа против кровавого фашизма — это наша война. Тувинский народ отдаст все свои силы и средства, а если понадобится… и жизнь делу полного разгрома и уничтожения гитлеровской Германии и гитлеризма — смертельного врага демократических народов всего мира», — говорилось в письме.

На фронт непрерывным потоком отправились обозы с тёплой одеждой, валенками, лыжами, продовольствием и лекарственным сырьём. Тувинские пастухи передали СССР больше половины республиканского поголовья скота — около 700 тыс. голов при численности населения, напомним, около 80 тыс. человек. Т. е. каждая семья отдала от 10 до 100 голов. Местные жители направляли также свои денежные накопления в фонд помощи фронту.

16 марта 1943 года делегация ТНР передала в распоряжение 133-го истребительного авиационного полка ВВС РККА десять истребителей Як-7Б, построенных на средства, собранные тувинцами. Самолёты были построены на авиазаводе в Новосибирске. За командиром полка майором Амельченко был закреплён именной самолёт «От Танды хошуна ТНР» (От Тандинского района, — прим. ред.). На остальных истребителях было написано: «От Тувинского народа». Всего, по подсчётам экспертов, Монголия и Тува в первые годы войны оказали помощь Советскому Союзу лишь на треть меньше совокупных поставок из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза, вместе взятых.

Первые тувинские добровольцы (около 200 человек) вступили в ряды Красной армии в мае 1943 года
Первые тувинские добровольцы (около 200 человек) вступили в ряды Красной армии в мае 1943 года
Помощь фронту и Тувы. 1943
Помощь фронту и Тувы. 1943
Фотографии построенных на тувинские средства самолётов «От Танды хошуна ТНР» и «От тувинского народа»
Фотографии построенных на тувинские средства самолётов «От Танды хошуна ТНР» и «От тувинского народа»

Кроме прочего, на фронт было поставлено 50 тыс. лошадей. По словам Шолбана Кара-оола (глава Тувы с 6 апреля 2007 года по 7 апреля 2021 года — прим. ИА REGNUM), на местных лошадях ушёл на войну первый добровольческий кавалерийский эскадрон Тувинской народной армии осенью 1943 года. Численность отряда составляла чуть более 200 человек. В составе 6-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса добровольцы приняли участие в боях за освобождение Западной Украины. По свидетельствам пленных немцев, тувинские бойцы на низкорослых лохматых лошадях оказывали деморализующее воздействие на противника. Эскадрон освободил около 80 украинских городов и сёл, понеся тяжёлые потери в боях за волынские города Ровно и Дубно. Добавим, что в Ровно до сих пор одна из улиц называется улицей Тувинских Добровольцев. В январе 2016 года неизвестные повредили несколько советских памятников в городе, в т.ч. мемориальную доску на улице Тувинских Добровольцев.

Всего в боях против гитлеровцев в рядах Красной армии приняли участие около 8 тыс. жителей республики. 67 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями СССР. Около 20 из них стали кавалерами ордена Славы, два тувинца были удостоены звания Героя Советского Союза — младший лейтенант Хомушку Чургуй-оол и гвардии майор Кечил-оол Тулуш.

«…13 марта 1944 года при форсировании р. Ю. Буг мл. л-т Хомушку Чургуй-оол быстро провёл свою машину под водой на западный берег р. Ю. Буг и сразу же повёл танк в бой по отражению контратаки противника, на протяжении 6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами танка 25 солдат противника, 2 ручных пулемёта, 1 миномёт. Танк мл. л-та Хомушку Чургуй-оола с 05.03.44 г. по 18.03.44 г. непрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок…»
Из наградного листа Чургуй-оола Хомушку
«…Примерами величайшего героизма и мужества, стойкости и отваги полон боевой путь бойцов, сержантов и офицеров Тувинского эскадрона, командиром которого является гвардии капитан Кечил-оол. В бою за город Ровно 02.02.44 г. эскадрон тувинцев, невзирая на сильный артиллерийско-миномётный, ружейно-пулемётный и автоматный огонь противника, в конном строю с криками «ура!» ворвался на ж. д. станцию и обратил в паническое бегство немцев, чем обеспечил внезапное занятие её нашими частями…»
Генерал-майор Дмитрий Павлов
Добровольцы из Тувы на учениях. 1943
Добровольцы из Тувы на учениях. 1943
Тувинцы «черная смерть» вермахта
Тувинцы «черная смерть» вермахта
Тувинский кавалерист.1943
Тувинский кавалерист.1943

17 августа 1944 года парламент ТНР принял декларацию о вхождении республики в состав Советского Союза, обратившись с соответствующим ходатайством в Верховный Совет СССР. Указом президиума Верховного Совета от 11 октября 1944 года ходатайство было удовлетворено, и Тува вошла в состав РСФСР на правах автономной области. В результате Тувинская народно-революционная армия была преобразована в Отдельный 7-й кавалерийский полк Краснознамённого Сибирского военного округа, а министерство обороны Тувы — в областной военный комиссариат.

Оригинал Война: Тува 1941−1945 создан 30.04.2020 в 13:34