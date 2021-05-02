2 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Будучи в 1941 году суверенным государством, Тува первой в мире объявила о поддержке Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. Экономика республики была подчинена призыву «Всё для фронта, всё для Победы!». При населении в 80 тыс. человек Тувы передала СССР около 700 тыс. голов скота. Непрерывным потоком на фронт шли обозы с тёплой одеждой, валенками и продовольствием. Тувинские добровольцы приняли участие в боях за освобождение Западной Украины.

Владимир Бадмаев, , 05:00 — REGNUM Тувинская Народная Республика встретила начало Великой Отечественной войны в качестве независимого государства. Она же стала первым официальным союзником Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. В тот день в столице республики проходил 10-й съезд Великого Хурала. Депутаты на заседании единогласно приняли декларацию, в которой объявили о поддержке советского народа.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943

«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним», — говорилось в документе.

Население ТНР на тот момент едва превышало 80 тыс. человек, а вооружённые силы представляли собой полк в составе нескольких сотен сабель, эскадрона тяжёлых пулеметов, взводов артиллерии, связи, саперного, интендантского, а также химического отделения и полковой школы подготовки младших командиров. С началом войны законам военного времени и воззванию «Всё — для фронта, всё — для победы!» была подчинена экономическая жизнь в республике. Тува передала Советскому Союзу весь свой золотой запас и все добывавшееся золото — более 35 млн в переводе на советские рубли.

26 июля 1941 года полпред ТНР в СССР Сат Намчак сообщил в Москву о том, что Тува обязуется досрочно выполнить и перевыполнить план экспорта, увеличив его на 50%. Кроме того, она объявила о готовности немедленно погасить долг в 1,3 млн рублей, передать Красной армии 5 тыс. лошадей, сократить импорт советских товаров оборонного значения, собрать средства на постройку трёх военных самолетов, численно удвоить и обучить личный состав тувинской народно-революционной армии (ТНРА), чтобы в любой момент её можно было бросить в бой.

Проводы тувинского кавалерийского эскадрона на фронт. Кызыл, 1943

Обоз с подарками для Красной Армии от трудящихся Дзун-Хемчикского кожууна. 1942 год

Караван с хлебом, направляемый в подарок Красной Армии аратами Эрзинского кожууна. 1942 год

В Кызылской пошивочной мастерской. Девушки шьют полушубки для фронта. 1943 год

«Мягкое золото» Тувы охотники показывают друг другу добытую пушнину (соболей). Сарыг-Сеп, 1941 год

В феврале 1942 года около 38 тыс. аратов (пастухов) написали коллективное письмо на имя руководителя советского государства и главы Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина.

«Великая Отечественная война советского народа против кровавого фашизма — это наша война. Тувинский народ отдаст все свои силы и средства, а если понадобится… и жизнь делу полного разгрома и уничтожения гитлеровской Германии и гитлеризма — смертельного врага демократических народов всего мира», — говорилось в письме.

На фронт непрерывным потоком отправились обозы с тёплой одеждой, валенками, лыжами, продовольствием и лекарственным сырьём. Тувинские пастухи передали СССР больше половины республиканского поголовья скота — около 700 тыс. голов при численности населения, напомним, около 80 тыс. человек. Т. е. каждая семья отдала от 10 до 100 голов. Местные жители направляли также свои денежные накопления в фонд помощи фронту.

16 марта 1943 года делегация ТНР передала в распоряжение 133-го истребительного авиационного полка ВВС РККА десять истребителей Як-7Б, построенных на средства, собранные тувинцами. Самолёты были построены на авиазаводе в Новосибирске. За командиром полка майором Амельченко был закреплён именной самолёт «От Танды хошуна ТНР» (От Тандинского района, — прим. ред.). На остальных истребителях было написано: «От Тувинского народа». Всего, по подсчётам экспертов, Монголия и Тува в первые годы войны оказали помощь Советскому Союзу лишь на треть меньше совокупных поставок из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза, вместе взятых.

Первые тувинские добровольцы (около 200 человек) вступили в ряды Красной армии в мае 1943 года

Помощь фронту и Тувы. 1943

Фотографии построенных на тувинские средства самолётов «От Танды хошуна ТНР» и «От тувинского народа»

Кроме прочего, на фронт было поставлено 50 тыс. лошадей. По словам Шолбана Кара-оола (глава Тувы с 6 апреля 2007 года по 7 апреля 2021 года — прим. ИА REGNUM), на местных лошадях ушёл на войну первый добровольческий кавалерийский эскадрон Тувинской народной армии осенью 1943 года. Численность отряда составляла чуть более 200 человек. В составе 6-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса добровольцы приняли участие в боях за освобождение Западной Украины. По свидетельствам пленных немцев, тувинские бойцы на низкорослых лохматых лошадях оказывали деморализующее воздействие на противника. Эскадрон освободил около 80 украинских городов и сёл, понеся тяжёлые потери в боях за волынские города Ровно и Дубно. Добавим, что в Ровно до сих пор одна из улиц называется улицей Тувинских Добровольцев. В январе 2016 года неизвестные повредили несколько советских памятников в городе, в т.ч. мемориальную доску на улице Тувинских Добровольцев.

Всего в боях против гитлеровцев в рядах Красной армии приняли участие около 8 тыс. жителей республики. 67 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями СССР. Около 20 из них стали кавалерами ордена Славы, два тувинца были удостоены звания Героя Советского Союза — младший лейтенант Хомушку Чургуй-оол и гвардии майор Кечил-оол Тулуш.

с 05.03.44 г. по 18.03.44 г. непрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок…» Из наградного листа Чургуй-оола Хомушку «…13 марта 1944 года при форсировании р. Ю. Буг мл. л-т Хомушку Чургуй-оол быстро провёл свою машину под водой на западный берег р. Ю. Буг и сразу же повёл танк в бой по отражению контратаки противника, на протяжении 6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами танка 25 солдат противника, 2 ручных пулемёта, 1 миномёт. Танк мл. л-та Хомушку Чургуй-ооланепрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок…»

02.02.44 г. эскадрон тувинцев, невзирая на сильный артиллерийско-миномётный, ружейно-пулемётный и автоматный огонь противника, в конном строю с криками «ура!» ворвался на ж. д. станцию и обратил в паническое бегство немцев, чем обеспечил внезапное занятие её нашими частями…» Генерал-майор Дмитрий Павлов Добровольцы из Тувы на учениях. 1943 Тувинцы «черная смерть» вермахта Тувинский кавалерист.1943 «…Примерами величайшего героизма и мужества, стойкости и отваги полон боевой путь бойцов, сержантов и офицеров Тувинского эскадрона, командиром которого является гвардии капитан Кечил-оол. В бою за город Ровноэскадрон тувинцев, невзирая на сильный артиллерийско-миномётный, ружейно-пулемётный и автоматный огонь противника, в конном строю с криками «ура!» ворвался на ж. д. станцию и обратил в паническое бегство немцев, чем обеспечил внезапное занятие её нашими частями…»

17 августа 1944 года парламент ТНР принял декларацию о вхождении республики в состав Советского Союза, обратившись с соответствующим ходатайством в Верховный Совет СССР. Указом президиума Верховного Совета от 11 октября 1944 года ходатайство было удовлетворено, и Тува вошла в состав РСФСР на правах автономной области. В результате Тувинская народно-революционная армия была преобразована в Отдельный 7-й кавалерийский полк Краснознамённого Сибирского военного округа, а министерство обороны Тувы — в областной военный комиссариат.