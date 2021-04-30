Луганск, , 23:16 — REGNUM Территория ЛНР 24 раза была обстреляна украинскими боевиками за неделю, сообщил 30 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

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Применялись миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты, стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулемёты.

Так, район села Желобок ВСУ обстреляли из миномётов калибра 82 мм, районы посёлка городского типа Калиново, сёл Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка — из миномётов калибра 120 мм и 82 мм и гранатомётов.

Районы населённых пунктов Золотое-5 и Молодёжное были атакованы из миномётов калибра 82 мм, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов.

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