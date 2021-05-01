Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Скандальный адвокат Алан Дершовиц согласился предоставить команде Рудольфа Джулиани «конституционный совет» после того, как 28 апреля ФБР провело обыск в квартире и офисе адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 30 апреля сообщает The Daily Beast.

«Я несколько раз высказывался против этого обыска-налета, (и 29 апреля) Джулиани позвонил мне и попросил поделиться моим мнением на этот счет с его адвокатами», — рассказал Дершовиц, который входил в команду защиты Трампа во время первого импичмента экс-президента.

«Это очень серьезное нарушение неприкосновенности частной жизни и я согласился помочь ему с советом в этом вопросе», — добавил Дершовиц в интервью изданию Newsweek.

Напомним, обыск в квартире Джулиани проходил в рамках расследования о его причастности к незаконной деятельности на Украине. Расследование стремится найти улики, доказывающее связи Джулиани с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем первом интервью после обысков Джулиани заявил, что органы занялись его прошлым в качестве мести за «доказательства коррупции семьи Байденов». Отмечается, ФБР изъяло все электронные носители в квартире Джулиани за исключением жесткого диска Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.