Москва, , 22:59 — REGNUM В России выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила 30 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день есть распространение и есть завозы, у нас выявлено более 350 случаев британского штамма и около 20 случаев южноафриканского», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что благодаря принятым мерам по профилактике COVID-19 появление британского штамма вируса в России не вызывает изменения эпидемической ситуации.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала пандемии в России выявлено уже 4 805 288 носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 110 128 больных COVID-19, излечились и были выписаны 4 427 946 пациентов.