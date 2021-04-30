Магас, , 22:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве Сунженского района Ингушетии тайник с оружием и боеприпасами, сообщает 30 апреля пресс-службе регионального управления МВД.

Тайник был оборудован в лесном массиве возле села Нестеровское. В нем были обнаружены ручной противотанковый гранатомёт РПГ-18, две гранаты Ф-1 без запалов, гранатометный осколочный выстрел ВОГ-25, снаряжённый магазин для автомата АК-74, и 179 патронов калибра 5,45 мм.

Гранатомёт РПГ-18 и боеприпас ВОГ-25 были подорваны на месте накладным зарядом, установленным сотрудниками инженерно-технической группы.

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