1 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940—1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.

Наталья Хомутова, , 10:24 — REGNUM Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940—1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.

Вокзал, приемка раненых в чусовские госпитали. Чусовой. Пермский край. 1943-1945

Промышленность в годы войны

К концу октября 1941 года Пермская область была уже загружена эвакуированными предприятиями, учреждениями, детьми Украины и Москвы. Во время Великой Отечественной войны в областной центр были направлены коллективы 64 предприятий.

Трамвайный парк имени М.П. Овчинникова по улице Пермской, 11 (сейчас улица Пермская, 1). Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Улица Карла Маркса, похороны П.М. Горюнова. Молотов (Пермь). Пермский край. 1942

Плотина Широковской ГЭС. Городской округ Губаха. Пермский край. 1945

В конце декабря 1941 года из Владимира в Пермь прибыли коллектив патефонного завода (1614 человек) и эшелоны с производственным оборудованием. В марте 1942 года завод уже давал фронту боевую продукцию. Ленинградский электротехнический завод ровно через месяц после прибытия в Пермь начал выпускать телефонные аппараты для фронта. Эвакуированный химический завод через месяц вошел в строй и стал выполнять задания Государственного комитета обороны (ГКО). На базе эвакуированного оборудования в Молотове организовали типографию, а также табачную, тетрадную и пуговичную фабрики.

За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом вдвое увеличили выпуск продукции.

Панорама города со здания Художественной галереи. Кадр кинохроники. Молотов (Пермь). Пермский край. 1945

Бакинститут. Здание питомника и конюшни. Молотов (Пермь). Пермский край. 1943

Многие пермские предприятия, которые выпускали различную продукцию для гражданских нужд, в годы Великой Отечественной войны стали работать для фронта.

Крупное машиностроительное предприятие — завод им. Ф. Э. Дзержинского — стало номерным (завод №10) и освоило производство боеприпасов. Пермский завод им. С. Орджоникидзе вместо удобрений выпускал химические средства борьбы с техникой (особую горючую смесь). Судостроительный завод «Кама» перешел к выпуску боевых кораблей — бронекатеров. Моряки-десантники прозвали их речными танками, они участвовали в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, Белграда.

Огромный вклад в Великую Победу внесли Мотовилихинские заводы. Почти 50 тысяч артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии, применявшейся Красной армией, было сделано именно здесь. Первый выстрел по Германии 2 августа 1944 года был сделан из пермской пушки-гаубицы МЛ-20.

Акробатический коллектив Дома пионеров, руководитель В. В. Райская. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941-1945

Митинг на заводе имени Ленина. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

9 мая 1945 года. Военно-морское авиационно-техническое училище имени В. М. Молотова (ВМАТУ). Молотов (Пермь). Пермский край. 09.05.1945

В военные годы многие города были разрушены, заводы уничтожены. В стране осталось одно предприятие, где делались солдатские каски, — Лысьвенский металлургический завод. В период войны объём производства касок составил 10 миллионов.

Эвакогоспитали

С началом войны Пермская область, расположенная на пересечении железнодорожных магистралей Москва — Владивосток, Ленинград — Свердловск и Волжско-Камского водного пути, приобрела важное значение в лечебно-эвакуационном обслуживании войск фронтов северо-западного и центрального направлений. Организация госпиталей потребовала огромного напряжения. Выделялось все самое лучшее: помещения, оборудование, инвентарь, медицинские кадры. Учреждения здравоохранения передали эвакогоспиталям 31 рентгеновскую установку, 400 различных физиотерапевтических аппаратов, 67 микроскопов, различный инструментарий, твердый и мягкий инвентарь. Что касается кадров, то только одна Пермь направила для работы в эвакогоспиталях 13 профессоров, семь докторов медицинских наук, 377 врачей, около 1000 медсестер, более 1000 санитаров.

На призывном пункте. Молотов (Пермь). Пермский край. 28.06.1941

Ресторан Кама. Производственный цех. Молотов (Пермь). Пермский край. 1943-1944

К концу октября 1941 года сформировано 93 эвакогоспиталя на 32 234 койко-места: 72 — на базе местных медицинских учреждений, 21 — с использованием оборудования и личного состава эвакуированных в область госпиталей. Всего за годы войны в Пермской области было создано 149 эвакогоспиталей.

Открытия пермских ученых в различных отраслях медицины спасли жизнь тысячам людей. В 1941—1943 гг. начальником госпиталя, развернутого в Перми на базе 1-й клинической больницы, был профессор Пермского мединститута Василий Модестов, подлинный ученый-новатор.

В годы Великой Отечественной войны им были разработаны и внедрены в практику методики применения для лечения раненых и больных натуральных минеральных вод, солей, продуктов нефти местного происхождения. Профессор внедрил ряд рационализаторских новшеств, имеющих большое практическое и оборонное значение. Так, широкое применение на фронте и в госпиталях получили предложенные Модестовым антисептические индивидуальные перевязочные пакеты и марлевые тампоны, пропитанные бромйодной водой, асфальтеновые повязки.

Ресторан Кама. Буфет № 2. Молотов (Пермь). Пермский край. 1943-1944

Ресторан Кама. Буфет № 1. Молотов (Пермь). Пермский край. 1943-1944

Во всех госпиталях и больницах области с успехом заменяли вату целлюлозой, использовали турбинное масло в качестве основы для мазей. Испытывались и получили признание другие предложения Модестова, в том числе химические стельки и носки из особой бумаги для профилактики обморожений, комбинированный порошок «М» дезинсекционного действия, мыло из глины.

Забота о раненых и больных воинах проявлялась во всем. Многочисленные дружины общества Красного Креста и Красного Полумесяца помогали разгружать военно-санитарные поезда, проводить санобработку раненых, студенческие бригады участвовали в приеме раненых, их разгрузке из санитарных поездов, ухаживали за ними. В свободное от основных занятий время молодежь, женщины, дети шли в госпитали ухаживать за тяжелобольными, писать письма их родным, убирать в палатах, создавать в них уют.

Культура в эвакуации

В годы Великой Отечественной войны в Молотов эвакуировали фонд Русского музея — 10 тысяч экспонатов. Часть из них разместили в Художественной галерее, часть — в Троицком соборе Соликамска. Эвакуацию в Перми пережили знаменитый Мариинский театр и Ленинградское хореографическое училище. Они стали той стартовой базой, на основе которой после войны пермский балет становится одним из лучших в стране.

В эвакуации продолжали творить Валентин Каверин, Вера Панова, Юрий Тынянов, Аркадий Первенцев. Вера Панова за произведения «Спутники» и «Кружилиха» была удостоена Сталинских премий. У художников в центре внимания была работа над оборонными плакатами, агитвитринами. Пермское отделение Союза художников выпустило 190 плакатов общим тиражом 200 тыс. экземпляров.

Дом специалистов. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Клуб имени Свердлова в Мотовилихе. Молотов (Пермь). Пермский край. 1944-1945

На праздничной демонстрации. Молотов (Пермь). Пермский край. 1945

Плодотворным в годы войны было творчество уральских композиторов. Маркиан Фролов написал военно-патриотические песни, посвященные героям-уральцам («Уральцы бьются здорово», «Клятва уральцев», «Идут орлы уральские»). Создавались и крупные произведения: опера «Гроза», симфоническая поэма «Капитан Гастелло» Виктора Трамбицкого, балет «Каменный цветок» и «Триумфальная симфония» Александра Фридлендера. Для популяризации музыкальной культуры на базе областной филармонии организовывали музыкальные лектории. Большой популярностью пользовались тематические концерты-лекции: «Музыка в дни Отечественной войны», «Композиторы, запрещенные фашизмом», «Красная армия в творчестве советских композиторов и писателей» и другие.

Помимо стационарной деятельности, организовывались выезды на предприятия, в клубы, госпитали. С 23 июня по 23 августа 1943 года в Перми работала выставка произведений ленинградских художников «Ленинград в дни блокады»; за эти два месяца выставку посетило свыше 30 тыс. человек.

Взвод железнодорожных войск. Молотов (Пермь). Пермский край. 1945

Перед рабочими выступает акробатический коллектив клуба им. Сталина. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Пермяки на фронте

В годы Великой Отечественной войны с территории Пермской области было призвано на фронт 500 тыс. человек. Основными военными подразделениями, сформированными в регионе в период Великой Отечественной войны, являлись 159-я стрелковая дивизия, преобразованная в январе 1943 года в 61-ю гвардейскую стрелковую дивизию; 231-я стрелковая дивизия; 359-я стрелковая дивизия; 243-я Молотовская танковая бригада, преобразованная в октябре 1943 г. в 62-ю гвардейскую Молотовскую танковую бригаду; 58-я мотострелковая бригада, преобразованная в сентябре 1943 года в 28-ю гвардейскую мотострелковую бригаду; 299-й гвардейский минометный полк; 26-й отдельный дивизион бронепоездов; 44-й отдельный дивизион бронепоездов.

В январе 1943 года возникла идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Он стал единственным в мире танковым соединением, полностью созданным на средства, добровольно собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Пермской. Государство не потратило на вооружение и оснащение этого корпуса ни одного рубля. Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, после окончания основного рабочего дня.

Желание служить в танковой дивизии изъявили 115 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Пермской областей, но взяли в корпус только 9660 человек. Только от одного названия Уральского добровольческого танкового корпуса фашисты приходили в ужас и трепетали. Среди противника бытовало иное название знаменитого танкового корпуса из добровольцев — «дивизия чёрных ножей».

Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса и были сделаны для каждого танкиста — от рядового до генерала. Опять же на взносы трудящихся холодное оружие было изготовлено с чёрной рукояткой из эбонита. О ножах ходили легенды, где оружию придавали уникальные сверхсвойства.

Первое боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии получил летом 1943 года в сражении на Курской дуге. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части, оснащенные «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Но они смогли отбросить противника на 150 км и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода. За проявление массового героизма бригады в составе танкового корпуса получили звание гвардейских, 1962 уральца-добровольца отмечены правительственными наградами, а командир корпуса генерал Григорий Родин награжден орденом Красного Знамени. 30-й танковый корпус стал именоваться 10-м гвардейским Уральским добровольческим. Уральские добровольцы отличились в ряде других операций, приняли участие и в штурме Берлина. А на рассвете 10 мая части 10-го танкового корпуса ворвались в Прагу. В память о дне освобождения Праги танк №23 установили на Уездной площади столицы Чехии.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 200 тыс. представителей Пермской области.

Почетного звания Героя Советского Союза были удостоены 217 пермяков, званием полного кавалера ордена Славы отмечены 40 пермяков. Большинство Героев (более 90%) дала Великая Отечественная война. В июне 1942 года звания Героя Советского Союза был удостоен летчик Иван Золин, повторивший подвиг Николая Гастелло. В феврале — марте 1943 года Героями стали руководитель партизанского соединения Михаил Наумов, сбивший множество вражеских самолетов, и протаранивший один из них летчик Борис Пирожков, отличившийся в ожесточённом бою под Сталинградом Николай Сергеев. При форсировании Днепра осенью 1943 года отличились и получили Золотые Звезды десятки жителей Пермской области.

2 июля 2020 года указом президента РоссииВладимира Путина Пермь в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.