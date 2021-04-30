Москва, , 22:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах использования отличительных знаков представителей СМИ на массовых мероприятиях, сообщает 30 апреля официальный сайт правовой информации.

Закон предусматривает наказание в виде штрафов за неправомочное использование людьми, не являющимися представителями СМИ, знака прессы на массовых мероприятиях.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены нормативы, согласно которым использование на публичном мероприятии отличительного знака сотрудника СМИ лицом, не имеющим на это права, должно быть наказано наложением административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Опознавательный знак сотрудников СМИ, его вид и описание будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

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