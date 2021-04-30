Москва, , 22:27 — REGNUM Владимир Путин подписал закон о запрете изъятия домашних животных за долги их владельцев, сообщает 30 апреля официальный сайт правовой информации.

Таким образом президент России одобрил инициативы глав комитетов Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия») и Владимира Бурматова («Единая Россия»).

Гражданский процессуальный кодекс будет содержать перечень имущества, запрещенного к изъятию, включающий собак, кошек и других домашних питомцев, не использующихся в предпринимательской деятельности.

Авторы инициатив указывали, что структуры, изымающие животных за долги, не имеют возможности содержать животных в соответствующих условиях, отчего они могут погибнуть.

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