Ярославль, , 22:26 — REGNUM На момент задержания по подозрению во взятке директор АО «Вознесенский» и заместитель директора АО «Центр» Сергей Бакшин не являлся советником мэра по рекламе и торговле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

«Сергей Бакшин был советником на общественных началах. 22.04 был освобождён от обязанностей советника на общественных началах», — рассказали в мэрии.

Выходит, что статус советника мэра подозреваемый в коррупции руководитель подконтрольного мэрии предприятия потерял за неделю до задержания. В мэрии говорят, что статуса он был лишён якобы в связи с назначением на пост директора АО «Вознесенский», которое, к слову, произошло ещё раньше — 5 апреля.

Впрочем, это мало что меняет. По версии следствия взятки брал Бакшин ещё в статусе советника Владимира Волкова — в марте и апреле 2021 года.

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