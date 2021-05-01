Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:53 — REGNUM Руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина (Нижний Тагил, Свердловская область) не выводило основные активы медучреждения в офшоры. Об этом сообщает пресс-служба госпиталя.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на встрече с журналистами, что ключевые активы центра могут быть зарегистрированы на кипрских офшорах: на балансе АО «Госпиталь ВИТ» якобы нет имущества, и все переведено на баланс ООО «УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина». Именно поэтому Корпораций развития Среднего Урала и подала иск против госпиталя о выплате 1,4 млрд рублей.

В госпитале считают, что до чиновника довели недостоверную информацию. «На балансе ООО «УКЛРЦ им. В.В. Тетюхина» учитываются только материалы и медикаменты, необходимые для обеспечения бесперебойной терапевтической и операционной деятельности», — отметили в госпитале. Оба юрлица, уверены в центре, «осуществляют деятельность в юрисдикции Российской Федерации».

Также в центре считают, что руководство корпорации нарушило заключенные ранее соглашения, в частности, отказавшись от исполнения обязательств, включая намерение принять 25,6% акции госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевую роль в создании госпиталя сыграл ныне покойный меценат Владислав Тетюхин.

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