Луизиана, , 07:33 — REGNUM Палата представителей штата Луизиана приняла резолюцию в которой высоко оценила биткоин и призвала местное правительство изучить способы применения криптовалюты. Об этом 30 апреля сообщает Newsweek.

Резолюция восхваляет биткоин за «потенциал заменить золото в качестве денежного актива», а также за популярность среди инвесторов.

Отмечается, что биткоин уже принес выгоду многим видам бизнеса и доказал, что является чрезвычайно важным инструментом для граждан по всему миру, которые защищаются от девальвации.

Как сообщало ИА REGNUM, активное энергопотребление для добычи биткоинов усиливает негативный эффект на экологию. Для выпуска биткоина требуется специальное оборудование, которое потребляет много электроэнергии.

«Согласно последним расчетам, текущая сумма монет, действующая в обращении, требует около 78 тераватт в час, что соответствует энергопотреблению небольшой страны с населением примерно 10−12 млн человек. Такое активное энергопотребление для добычи биткоинов усиливает негативный эффект на экологию. Судя по тому, что пределы роста биткоина еще впереди, доля потребления электроэнергии будет только возрастать совместно с рисками загрязнения окружающей среды», — заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.