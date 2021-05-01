1 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:09 — REGNUM События, которые разворачиваются в руководстве «Фонда борьбы с коррупцией"* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента), представленном сидящим в тюрьме блогером Алексеем Навальным и его ближайшим соратником Леонидом Волковым, привлекли внимание интернет-сообщества. Данную тему решили прокомментировать авторы популярных блогов 30 апреля в Telegram.

Алексей Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь в фарватере ФБКшной* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) повестки — неприятности лично Волкова, он решил теперь выставлять главной жертвой себя, чтобы с более чистой совестью забирать донаты в свой карман. В общем, Навальный слит своими же сторонниками — дойная корова исхудала и приносит меньше молока, чем раскормленная на балтийских лугах свинья. В утиль», — пишет Telegram-канал «Лесонавал».

Авторы Telegram-канала в большинстве своём сошлись на том, что Навальный оказался, по сути, предан его же окружением, которое распустило организацию и присвоило все те деньги, которые были пожертвованы со стороны доверчивых поклонников. Более того, зоркий взгляд блогеров усмотрел в деятельности штабов Навального, когда они ещё осуществляли свою деятельность, растрату средств.

«Недавно региональные штабы Навального были уличены в завышении стоимости оборудования во время фандрайзинговых кампаний. Так, штаб Навального в Мурманске собирал на покупку квадрокоптера 61 тыс. рублей при реальной стоимости в 46 тысяч. А в Тюмени навальнята собирали 135 тыс. рублей при стоимости девайса в 78 тысяч. Казалось бы, какая мелочь и тем не менее, как показывает практика, именно с таких мелочей и начинались финансовые махинации ФБК* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента), в результате которых были похищены десятки миллионов», — пишет автор канала в Telegram «Фонд Бабла с Коррупцией».

Алексей Навальный и Леонид Волков. 2013 putnik

Некоторые авторы каналов заметили, что структуры Навального работают как настоящие бизнес-проекты, которые стремятся извлечь прибыль из своей деятельности, а в трудные времена применяют логику сокращения издержек.

«Фонд борьбы с коррупцией«* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Навального — это бизнес-проект. И, как у любого бизнеса, у него бывают времена тучные, и времена тощие. Сейчас как раз второй случай, и в переносном, и в прямом для самого Навального смысле. Что делает бизнес, когда попадает в трудные условия? Сокращает издержки, проводя реструктуризацию и убирая всё второстепенное, сохраняя те элементы, где соотношение доходов и расходов оказывается наиболее выгодным. Именно этим сейчас занимается команда Навального, отказываясь от не сильно нужных в современных условиях штабных структур и занятых там людей», — пишет канал «Силовики».

Часть Telegram-каналов обратила внимание, что от закрытия штабов больше всех пострадали простые сотрудники, которые доверились руководству организации. Несмотря на это, к примеру, Волков от больших потерь явно страдать не будет.

«Бизнес-проект ФБК* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) стал слишком убыточным, поэтому его руководителям ничего не оставалось, как проводить массовые сокращения, избавляясь от лишних расходов, поэтому новость о закрытии штабов вполне адекватна ситуации. Если же обычные сотрудники ФБК* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) могут почувствовать себя кинутыми, то верхушка отлично чувствует себя за рубежом. Они и от правосудия нашего спрятались, и к своим заказчикам поближе», — считает «Андрей Вышинский» в Telegram.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те блогеры, которые задумались над вопросом справедливости и того, постигло ли руководство ФБК* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) реальное наказание при том условии, что штрафы они платят за счёт пожертвований.

«Этот пример показывает, что действующее законодательство, в принципе, позволяет фактически уйти от ответственности виновному лицу, а цели наказания не достигаются. Нет, с юридической точки зрения, конечно, если адептами будут собраны деньги и со счета этого лица они будут списаны в счет долга или штрафа, то решение/постановление суда будет исполнено. Но, будет ли в таком случае достигнута цель привлечения лица к ответственности? Получается, что действующее законодательство позволяет лицу умышленно совершать правонарушения или преступления и погашать штраф за счет пожертвований», — отметил автор Telegram-канала «PatriotLAWyer».

Напомним, 30 апреля популярные Telegram-каналы обратили своё внимание на события, которые разворачиваются в руководстве «Фонда борьбы с коррупцией«* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента), представленном в лице сидящего в тюрьме блогера Алексея Навального и его ближайшего соратника Леонида Волкова.