Москва, , 22:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иностранных агентов без указания этого статуса, сообщает 30 апреля официальный сайт правовой информации.

Сумма штрафа составляет до 50 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в российский Кодекс об Административных правонарушениях.

Поправками в КоАП вводится наказание за распространение в СМИ сообщений иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юрлицом, включенным в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Наказывать предполагается только СМИ.

Граждане будут наказаны штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц сумма штрафа будет составлять от 40 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за неправомерное использование отличительного признака представителя средства массовой информации. В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на его ношение, будет налагаться штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или принудительные работы на срок до пятидесяти часов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, согласно которому журналисты, работающие на митингах, должны использовать ясно видимые отличительные знаки сотрудника СМИ. Внешний вид и описание таких знаков устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

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