Москва, , 22:55 — REGNUM Украинские нацисты устроили 2 мая 2014 г. в Одессе вторую Хатынь (22 марта 1943 года 149 жителей этой белорусской деревни были сожжены заживо, расстреляны нацистами). Виновные не понесли наказания.

Обгоревший Дом профсоюзов. HOBOPOCC

В своём заявлении от 30 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминает:

«По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. Десятки одесситов сгорели заживо, сотни пострадали. К сожалению, это преступление, как и многие другие акции украинских неонацистов, остаётся нерасследованным».

Российский дипломат отмечает, что Совет Европы, «позиционирующий себя в качестве ведущей правочеловеческой организации», старается не замечать «отсутствия прогресса в расследовании и отправлении правосудия в отношении организаторов массовой гибели людей на майдане и в Одессе».

Захарова подчеркнула, что эта политика лишает Совет Европы авторитета в вопросе прав человека. Что касается работы ещё одной европейской организации — Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — она за семилетний срок работы на Украине «не может сколь-нибудь внятно доложить об оценках хода расследования одесской трагедии».

От имени Москвы официальный представитель МИД РФ призвала вышеуказанные организации и другие профильные международные структуры «добиваться от Киева проведения честного беспристрастного расследования» массового убийства в Одессе — «в полном соответствии с международными обязательствами Украины».

Захарова «Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание».

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: «Одесская Хатынь» — апогей современного украинского нацизма