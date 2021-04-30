Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Несмотря на долгие обсуждения встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, у Белого дома до сих пор нет конкретной информации на этот счет. Об этом 30 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе телефонного разговора между двумя лидерами данный вопрос обсуждался, сообщила Псаки и добавила, что у нее тем не менее нет никаких новостей о времени или подтверждений насчет встречи.

Белый дом сможет больше рассказать о повестке после того, как встреча будет подтверждена.

Отмечается, что в случае, если встреча все-таки состоится, Вашингтон ожидает обсудить с российской стороной усилия по Ирану, наращивание военных сил на границе с Украиной, а также дело Алексея Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, тема возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась в ходе телефонных переговоров на уровне глав нацбезопасности, сообщили 30 апреля в пресс-службе Совбеза РФ.