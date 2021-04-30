Москва, , 21:54 — REGNUM В марте 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 15 003 человек в России. Такие данные приводит 30 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 2454 случаях за февраль COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1401 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В феврале было зафиксировано 4857 таких случаев.

Таким образом, смертность от COVID-19 как от основной причины в марте выросла по сравнению с февралём, однако совокупное количество смертей, связанных с коронавирусом, снизилось.

Напомним, в феврале, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 14 171 человека, ещё 10 198 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.