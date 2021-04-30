Бразилиа, , 21:50 — REGNUM Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога во время видеоконференции ВОЗ 30 апреля призвал мировые державы поделиться лишними вакцинами от коронавируса.

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«Мы повторно обращаемся к тем, у кого есть лишние дозы вакцины и кто может ими поделиться с Бразилии в самое ближайшее время, чтобы позволить нам добиться успеха в нашей кампании по вакцинации для сдерживания пандемии и предотвращения распространения новых штаммов вируса», — сообщил министр.

Кейрога также обратился к Китаю, главному поставщику сырья для вакцин Active Pharmaceutical Input (IFA), которое используется в Бразили. «Мы рассчитываем на фундаментальное сотрудничество Китайской Народной Республики», — сказал он.

Как сообщалоИА REGNUM, 28 апреля губернатор бразильского штата Сан-ПаулуЖоау Дориазаявил, что Бразилия запустила производство собственной вакцины от COVID-19, получившей название Butanvac.