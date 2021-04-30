Сыктывкар, , 21:43 — REGNUM Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов (КПРФ), которого глава Коми Владимир Уйба обругал матом, направил запрос в Генпрокуратуру. Текст обращения народный избранник опубликовал на своей странице «Вконтакте».

"Полагаю, что такое поведение со стороны высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не только выходит за рамки допустимого в парламенте, в том числе и в его кулуарах, но и требует публично-правовой оценки.

При этом, даже если воспринимать его угрозу как фигуру речи, она может свидетельствовать о намерении Владимира Уйбы злоупотребить предоставленными ему полномочиями в целях осуществления личной мести за мою депутатскую деятельность», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба обругал Михайлова в фойе Госсовета после того, как депутат с трибуны подверг критике предвыборную кампанию чиновника. Запись короткого разговора с главой Михайлов опубликовал в сети. В Кремле в нецензурной брани главы Коми ничего противоправного не увидели.