Киев, , 21:42 — REGNUM Нацистский марш, который состоялся в центре украинской столицы 28 апреля, официально осуждён властями Украины. Соответствующее заявление 30 апреля опубликовал офис украинского президента Владимира Зеленского.

По поводу прошедшего в Киеве марша, приуроченного нацистами к годовщине формирования дивизии СС «Галиция», офис Зеленского заявил о «категорическом осуждении любых проявлений пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического».

Также офис осуждает «попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне». В заявлении сказано: «Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей».

Напомним, что символика СС, в том числе 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция», сформированной на западе Украины в 1943 г., была запрещена Нюрнбергским процессом.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль осудил шествие нацистов в Киеве