Саратов, , 21:41 — REGNUM В Саратовской области в очередной раз продлен режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона, сообщил на своей странице в одной из социальных сетей премьер-министр Роман Бусаргин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? — все новости»

Особый режим для пожилых граждан и жителей региона с хроническими заболеваниями продлен до 24 мая.

Работодателям рекомендовано перевести указанные категории граждан на работу в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувший день в области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 134 жителей, выписались по выздоровлению — 112 пациентов. Всего по данным на 30 апреля зарегистрировано 59 010 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 53 535 пациентов. Скончались от COVID-19 936 жителей области.

Читайте также: В Саратовской области не снижаются темпы прироста заражений коронавирусом