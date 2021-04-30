Волгоград, , 21:31 — REGNUM В Волгоградской федерации баскетбола заявили, что не давали разрешения на поездку юных спортсменов на соревнования в Карачаево-Черкесию — турнир не был отмечен в календаре турниров Российской федерации баскетбола.

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«Соревнований не было в календаре. Прежде чем утверждать поездку, мы получаем положение на соревнования. Отправляем команду всегда на поезде. Никто не давал разрешения. Школа самостоятельно выехала на соревнования», — цитирует Интерфакс представителя Волгоградской федерации баскетбола.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачево-Черкесию попал в аварию 30 апреля около 16:40 в Грачевском районе Ставропольского края. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы. В Ставропольский край направлены медики из Волгоградской области, власти региона обещали оказать помочь родителям пострадавших детей максимально быстро добраться в Ставрополье.