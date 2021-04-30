Екатеринбург, , 21:50 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 29 апреля 2021 года в области зафиксировали 107 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зарегистрировано 86 154 случая заражения.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (+32), Артемовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее религиозные организации Урала предприняли меры для профилактики COVID-19 в ходе празднования Пасхи и Ураза-Байрам.

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