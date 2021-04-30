Нарьян-Мар, , 21:25 — REGNUM В Ненецком автономном округе продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 31 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, на неопределенный срок перенесены парад Победы и первомайская демонстрация.

«Понимаем, что День Победы — праздник святой для всех жителей страны, но поскольку определенные изменения в эпидемиологической ситуации происходят, то мероприятия будем проводить в онлайн-режиме, в том числе акцию «Бессмертный полк», — резюмировал губернатор Юрий Бездудный.

В администрации отметили, что в регионе состоятся различные акции, приуроченные ко Дню Победы, которые не подразумевают массовости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 после майских каникул.