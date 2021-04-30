Волжск, Марий Эл, , 21:23 — REGNUM В Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») в отношении главы городского округа «Город Волжск» — председателя Собрания депутатов Волжска 7 созыва. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в течение года депутат лично и через подставных лиц участвовал в управлении делами ООО «Диск», которое возглавляет его сын. Компания работает в сфере производства оборудования специального назначения, металлообработки. В связи с оказываемым покровительством ООО получало преимущества.

В личных целях депутат требовал от другой компании заключать контракты с ООО «Диск» на поставку продукции, гарантируя выполнения условий договора. В случае отказа от заключения контракта угрожал подать жалобу в надзорные органы.

Чиновнику вручено обвинительное заключение, дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2019 года главой горсобрания Волжска был избран представитель КПРФ Николай Семенов. Сейчас он временно отстранен от должности в связи с возбуждением уголовного дела.