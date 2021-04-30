Горно-Алтайск, , 21:22 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске подтоплены 35 домовладений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, паводковая ситуация осложнилась в результате сильных ливней и резкого повышения уровня воды в реках Майма и Улалушка.

«В настоящее время имеется информация о подтоплении 35 домовладений, два человека эвакуировано в пункт временного размещения, развернутый на базе Лицея №1 им. М.В.Карамаева», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее на территории города был объявлен режим ЧС. Ситуация осложнилась также на территории Турочакского, Чойского и Майминского районов, где вышедшие из берегов реки подтопили несколько домов и участки автодорог.

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