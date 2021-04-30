Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден решили завести кошку. Видимо после того, как из Белого дома были выселены две президентские собаки за агрессивное поведение, чета решила завести менее воинственное животное, сообщает 30 апреля NBC.

Первая леди уточнила, что кошка появится в самое ближайшее время. В свою очередь президент сообщил, что идея принадлежит не ему.

Напомним, в Белом доме после инаугурации Байдена поселились две немецкие овчарки президента — 3-летний Мейджори 13-летний Чемп. Мейджор отличается беспокойным поведением, он укусил сотрудника службы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, агрессивное поведение одной из собак президента США Джо Байдена стало причиной отправки обеих собак в штат Делавэр из Белого дома.

Собак после инцидента перевезли в Уилмингтон, где находится дом семьи Байдена. О состоянии охранника не сообщается