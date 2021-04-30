Иерусалим, 30 апреля 2021, 21:16 — REGNUM Благодарность выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лидерам ряда государств, которые высказали слова поддержки израильскому народу после трагедии на горе Мерон. Заявление Нетаньяху опубликовано 30 апреля.
Заявив о состоявшемся разговоре с американским президентом Джо Байденом, который выразил свои соболезнования в связи с трагедией во время праздника Лаг ба-Омер, Нетаньяху сказал:
Он добавил, что сдал кровь в помощь пострадавшим на горе Мерон и в знак солидарности с погибшими.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля 45 человек погибли и 150 получили травмы в результате давки, возникшей во время иудейского празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон.
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