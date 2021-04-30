Москва, , 21:14 — REGNUM В России за 2020 год и первый квартал 2021 года умерли 248 806 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает 30 апреля Росстат.

Уточняется, что из этого числа 139 039 человек признаны умершими от COVID-19.

Еще 26 961 человек считается умершим предположительно от коронавируса.

В 19 218 случаях заражение коронавирусом усугубило имеющиеся заболевания и ускорило летальный исход.

Кроме того, 63 588 умерли на фоне заражения коронавирусом, но на смертельный исход COVID-19 не влиял.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля замглавы правительства РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России.

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