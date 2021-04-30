Саратов, , 21:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») 30 апреля находится в Саратове. В компании мэра города Михаила Исаева и вице-губернатора области Игоря Пивоварова он совершил прогулку по городу. Примечательным оказался диалог спикера с пожилой прохожей, представившейся Анной Александровной, которая пристыдила власти за воровство, злоупотребления, враньё и другие проблемы. Видеозапись встречи опубликована в аккаунте сторонников Володина в Instagram.

Она сообщила, что ей в январе исполнилось 90 лет, и идёт она в администрацию Фрунзенского района, куда ее пригласили для получения подарка к юбилею. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 10 лет.

«Вот я — мне 90 было — у меня никакой льготы, никакой. Тогда, когда очень трудные моменты были, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу — 50 процентов. Всё! А сейчас городу какое звание присвоили, за какие труды?» — вопрошала Анна Александровна.

«Город трудовой доблести», — подал голос Исаев.

«А работал кто?! Кто работал, я тебя спрашиваю? Женщины и подростки! Правильно, женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. На вранье-то куда приедете?» — сокрушалась женщина.

«30 января мне пообещали подарок, и вот только сегодня за подарком пригласили потому что… Вот только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла. Я еще не знаю, какой там будет «кот в мешке», — рассказала она.

Володин держал женщину за руку и внимательно слушал, она говорила около 15 минут.

Пожаловалась на инфляцию в 5,8%. «А вот у меня там «гробовые» лежат — там процент 3,5… Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни бабушке», — попросила женщина.

«Вот, посмотрит, вот я простая русская бабка. Повторю, из деревни Тамбовской области. Вот, смотри, вот что же получается? Значит вот в стране много лет: воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся, что у бога просят, скажи мне? Когда миллиарды, миллиарды», — сокрушается Анна Александровна.

«Вот в Пензе, при обыске 500 миллионов (вероятно, речь идет о бывшем губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве, арестованном по подозрению во взятках). Там что все глухонемые? Это же всё страна. Развалили, разворовали, продолжают. Так у меня вопрос: «Это когда-нибудь закончится?» — спросила женщина.

«Закончится», — пообещал парламентарий.

«Когда? Народ терпит, потому что… Вот я говорю, а другие люди боятся сказать. Если скажут, её с работы уволят или еще куда-нибудь», — сказала женщина, отметив, что она часто начинает говорить о проблемах, распаляется, и знакомый ей говорит «тебя посадят».

«Так вот в следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего-нибудь…» — пригрозила Анна Александровна.

«Встретимся, — подтвердил Володин. — Палкой не получу».

После встречи в том же источнике был опубликован комментарий спикера Госдумы, где он говорит, что если идти и ничего не замечать — это большая ошибка.

«У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь», — уверен Володин.

По данным пресс-службы мэрии Саратова, Анне Александровне в качестве подарка на день рождения вручили чайный сервиз и набор посуды.