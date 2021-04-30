Москва, , 21:04 — REGNUM Популярный TikTok-блогер Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала о своём внутреннем состоянии. Она опубликовала серию историй в своём Instagram-аккаунте 30 апреля.

«Как же я устала… Меня бесит постоянная тревожность», — пишет Калашник. «Я просто не хочу просыпаться», — поделилась участница Dream Team House.

Ранее блогер Олег Романенко сообщил, что покидает TikTok-дом Dream Team House. «Сейчас я займусь универом, саморазвитием и чем-то масштабным», — поделился он о своих планах.

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