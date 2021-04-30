Москва, , 20:51 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной поддержки Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 30 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Ряд стран Европы уже успешно применяет «Спутник V» для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первая партия «Спутник V» уже поступила в Албанию и ожидается, что вакцинация населения республики российским препаратом будет начата уже в ближайшее время.

В РФПИ отметили, что «Спутник V» одобрен уже в 64 странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек, при этом спрос на препарат продолжает увеличиваться.