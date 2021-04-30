Москва, , 20:50 — REGNUM В России наблюдается снижение смертности от коронавируса, заявила 30 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, самые высокие показатели смертности наблюдались в декабре 2020 года и январе 2021 года в период второй волны коронавируса.

«Но хочу сказать что, соотнося сегодняшние показатели марта 2021 года с декабрем и январем, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года на 12,9%», — сказала Голикова.

Она уточнила, что в апреле уровень смертности по сравнению с мартом 2021 года снизился на 13%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 46 человек