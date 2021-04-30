Иваново, , 20:47 — REGNUM Мобильные контрольные пункты ДПС ГИБДД заработали 30 апреля на въездах в Ивановскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону. Данные меры введены в рамках действия указа губернатора об антиковидных мерах.

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«Целью пунктов является контроль за въезжающими в регион, а также профилактика предотвращения распространения COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Пункты действуют на автодороге М7 у д. Синяя Осока, на 40 м автодороги «Иваново-Ярославль», на 257 км автодороги Ростов-Иваново — Нижний Новгород, на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» и 15 км автодороги «Приволжск-Плёс» с 30 апреля по 11 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территорию Ивановской области разрешен въезд организованных туристических групп на автобусах при условии наличия результатов тестов об отсутствии коронавирусной инфекции либо справки о наличии антител.