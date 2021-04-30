Берлин, 30 апреля 2021, 20:43 — REGNUM Операция бундесвера в Афганистане завершается, начинается вывод военных и техники, сообщает 30 апреля военное ведомство ФРГ.
«С сегодняшнего дня начинается вывод. От многоцелевых вертолетов до автокранов — все будет доставлено в Германию», — сообщает министерство обороны ФРГ.
Уточняется, что на первом этапе вывода будут вывезены 123 единицы техники. Эвакуация проводится под охраной подразделений Сил специального назначения KSK.
Германский военный контингент в Афганистане насчитывает порядка одной тыс. военнослужащих. График вывода войск рассчитан до сентября текущего года.
Как сообщало ИА REGNUM, военная операция США и НАТО в Афганистане продолжается с 2001 года.
По данным агентства DPA, Германия c 2001 по 2020 год израсходовала на эту операцию около 12 млрд евро.
Читайте ранее в этом сюжете: США не отказались от сотрудничества с Афганистаном