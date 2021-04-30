Берлин, , 20:43 — REGNUM Операция бундесвера в Афганистане завершается, начинается вывод военных и техники, сообщает 30 апреля военное ведомство ФРГ.

«С сегодняшнего дня начинается вывод. От многоцелевых вертолетов до автокранов — все будет доставлено в Германию», — сообщает министерство обороны ФРГ.

Уточняется, что на первом этапе вывода будут вывезены 123 единицы техники. Эвакуация проводится под охраной подразделений Сил специального назначения KSK.

Германский военный контингент в Афганистане насчитывает порядка одной тыс. военнослужащих. График вывода войск рассчитан до сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция США и НАТО в Афганистане продолжается с 2001 года.

По данным агентства DPA, Германия c 2001 по 2020 год израсходовала на эту операцию около 12 млрд евро.

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