Перуджа, Италия, , 20:42 — REGNUM СМИ Италии в пятницу, 30 апреля, опубликовали видеозапись так называемого «фальшивого экзамена» футболиста Луиса Суареса на знание итальянского языка.

Видеозапись фигурирует в материалах соответствующего судебного расследования.

На записи видно, что Суарес в целом хорошо говорит по-итальянски, но вместе с тем не может верно произнести некоторые простые слова, потому что путает их с испанскими.

Очевидно, по мнению большинства наблюдателей, и то, что экзаменаторы были настроены поставить ему хорошую отметку безотносительно его речи.

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Как сообщалось ранее, экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес в сентябре 2020 года сдавал экзамен на знание итальянского языка в университете Перуджи. Уругвайский игрок хотел получить гражданство Италии, чтобы иметь возможность выступать за «Ювентус» на правах не легионера, а гражданина одной из стран ЕС.

По данным правоохранительных органов, результат успешно сданного экзамена был предрешен. Предполагается, что к нарушению закона были причастны юристы, сотрудничающие с «Ювентусом».