Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Помощь будет оказана Израилю со стороны США в связи трагической гибелью десятков паломников на горе Мерон, говорится в опубликованном 30 апреля заявлении американского президента Джо Байдена.

Байден «Я поручил моей команде предложить нашу помощь правительству и народу Израиля».

Он добавил, что помощь будет оказана также американским гражданам, которых коснулась трагедия на иудейском празднике Лаг ба-Омер 29 апреля, и членам их семей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в давке, которая возникла во время празднования Лаг ба-Омер на Мероне погибли 45 человек, полторы сотни получили травмы. 2 мая в Израиле объявлен траур.

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