30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 21:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины 30 апреля опубликовало комментарий, осуждающий «любые проявления глорификации (прославления — М. Р.) войск Ваффен-СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Комментарий украинского внешнеполитического ведомства был опубликован спустя два дня после проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который прошел 28 апреля, и после того, как на шествие отреагировала Германия и марш осудили Россия и Израиль.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментарий украинского МИД обсудили на телеграм-каналах «Klymenko Time», «Украина Online», «Инсайдер UA». Многие отметили тот факт, что МИД Украины отреагировал почти спустя двое суток. Другие спросили, будет ли уголовная ответственность для тех участников шествия, которые вскидывали руку в нацистском приветствии и демонстрировали нацистскую символику, которая по закону в стране запрещена. Третьи отметили двойные стандарты, согласно которым за гвардейскую ленту и советскую символику в стране можно получить срок, в то время как нацистскую символику могут вовсе «не заметить». Были и те, кто спросил, какое отношение МИД имеет к осуждению шествия, которое состоялось внутри страны, добавив, что осуждением шествия нацистов должны были заниматься силовые структуры государства.

Юрченко Парад новобранцев дивизии СС «Галичина», Львов, 18 июля 1943

«Ещё бы через год осудили», — написал Andrey H.

«Чего это они так возбудились? Или забыли, как они сами прославляли эту дивизию?» — спросил Максим.

«Как? Наконец, до МИДа инфа дошла? Вот те и диджитализация», — иронизирует Наталья А.

«Мама дорогая… дождались», — пишет napo1eon.

«Проснулись. Да они, по ходу, сами на марше были», — отметил Виталий.

«Да рыло делают. Все всё знали. Это спектакль для прикрытия махинации», — добавил I want it so.

«Разрешение давал Кличко, призовите к ответу», — потребовала Галина.

«А что значит МИД осудил? А полиция, а СБУ, а прокуратура дело не возбудила, нет? Или вы не понимаете, это другое…» — добавил Я Я.

«Уголовные дела будут?» — спрашивает Котлас.

«При чём тут МИД, это же было на Украине, тут МВД должно действовать», — подчеркнул Сергей.

«Как удобно осуждать после… а запретить… кишка тонка…» — добавила Hoha Natallia.

«Ай-я-яй!!! Вы так больше не делайте! До следующего года», — прокомментировал ST.

«Даже не знаю, что позорней — тупое молчание или такое осуждение», — добавил AVM-4 AVM-4.

«Осудил и что?! Как маршировали так и будут… Плевать они на всё это хотели», — отметила Olesya.

«Ну, а че, вчера позиговали, сегодня можно и показательно пальчиком пригрозить», — добавил Денис.

«Когда с серпом и молотом на футболке ходишь, то 5 лет без вопросов, а когда нацистов славишь на параде, то «ну ребята, ну вы чего, у нас типа ну нельзя вот это вот славить тоталитарные идеи… ну вот чтоб больше… такого не было…» — написал один из читателей.

Юрченко Гиммлер в дивизии СС «Галичина» 3 июня 1944

«Интересно девки пляшут. Сначала разрешили, а потом осудили», — пишет Андрей.

«А почему нет задержаний и возбуждения уголовных дел, как за футболки с символикой СССР и красного флага?» — задается вопросом Владимир.

«Ну да, а за георгиевскую ленточку в День Победы в полицию сопровождали и нервы как мотали!!! А тут в столице, городе-герое, где в Бабьем Яру земля шевелится… от зигов!!! И фото Зе по ТВ у могилы деда!!! Лгун и лицемер!» — пишет Natali P.

«А где вы раньше были со своими осуждениями и как вообще могли позволить это в Киеве?! Вы, западенцы, устраивайте у себя во Львове что хотите, а к нам в Киев со своими фашистами-«героями» лезть не надо. Надоела уже вся эта с*ань…» — добавила Julia.

«Через полторы недели выйдешь на улицу с ленточкой — сразу заметят», — резюмировал Алексей.

Читайте также: Депутат Рады потребовал уголовного преследования из-за марша нацистов

Напомним, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович потребовал завести уголовное дело из-за марша, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве.