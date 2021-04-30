Лондон, , 20:33 — REGNUM 30-летний опорный полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте был признан самым ценным игроком недели в Лиге Чемпионов. Об этом 30 апреля сообщили на официальном сайте УЕФА.

При этом портал WhoScored выше всего оценил игру Кристиана Пулишича (8,5), отметившийся единственным забитым мячом «пенсионеров» в матче с «Реалом» (1:1). Канте же оценили на 7,3. В матче ½ финала ЛЧ Канте отметился шестью успешными обводками, одним отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач француза составила 88%.

В параллельном матче ½ финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1.