Болонья, Италия, , 20:32 — REGNUM Питание младшеклассников и воспитанников детских садов в образовательных учреждениях Италии обходится родителям в среднем в 80 евро в месяц на каждого ребенка, таковы данные исследования Cittadinanzativa, опубликованные в пятницу, 30 апреля.

На севере страны, экономически более благополучном, расходы родителей за 9 месяцев учебного года составляют в среднем 802−813 евро в детских садах и начальных школах, в центральной части страны — 676−697 евро, на юге Италии — 649−662 евро.

Самым «дорогим» регионом страны является Эмилия-Романья (Болонья, 103 евро в месяц), самым «бюджетным» — Сардиния (65 евро).