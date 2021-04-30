Рим, , 20:26 — REGNUM В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения особой опасности индийского штамма коронавируса, заявил в пятницу, 30 апреля, один из руководителей римского инфекционного госпиталя «Спалландзани» Франческо Вайа.

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Он предложил «не пугать людей страшилками о разных штаммах», и добавил, что бороться нужно с коронавирусом как таковым, вопросами же штаммов тем временем займутся исследователи.

По данным на 30 апреля, в Италии умерли 120 807 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 263 (днем ранее — на 288). Число подтвержденных носителей выросло на 13 446 (днем ранее — на 14 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270 человек — на 2439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 833 485 человек, что составляет 9,69% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.