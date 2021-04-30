Татьяна Стоянович, 30 апреля 2021, 21:32 — REGNUM Апрель в сербских СМИ был отмечен обсуждениями двух «нон-пейпер-документов», предлагающих решение косовского вопроса. Первый якобы составил словенский премьер Янез Янша, и в нем предлагается решать действующие балканские конфликты с помощью создания «Великой Албании», «Великой Сербии» и «Великой Хорватии». Второй, как утверждается, является плодом совместных германско-французских дипломатических усилий, и в нем предлагается способ заставить Белград подписать «юридически обязывающее соглашение» с Приштиной, которое предоставит краю уже полную независимость при минимальных уступках сербской стороне. Затем президент Сербии Александр Вучич полетел в Брюссель, провел переговоры с европейскими чиновниками и заявил о том, что Сербию ожидает ускорение процесса евроинтеграции и реализация ряда экономических проектов с участием ЕС, но при этом намекнул на то, что Евросоюз лишь усилит давление на Белград с целью добиться завершения переговоров по Косово и Метохии.
Как появление двух «недокументов» связано с реальным процессом косовского урегулирования, ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
Непосредственно перед визитом главы сербской дипломатии Николы Селаковича в Россию в сербской прессе была опубликована новость о том, что премьер Словении Янез Янша составил «нон-пейпер-документ», в котором предлагается решение балканского кризиса, предусматривающее создание «Великой Сербии», «Великой Албании» и «Великой Хорватии». Что стоит за этой новостью, которая, если вспомнить историю отношений Словении с другими странами бывшей Югославии, звучит как политическая фантастика?
По моему мнению, это очевидная провокация, за которой могут стоять те силы, которые выступают за раздел Косово.
Президент Вучич хотел бы оправдать свое предательство Косово каким-то планом раздела территории южного сербского края, но это просто шаг отчаяния. Вучич в сентябре 2020 года подписал Вашингтонское соглашение, и теперь Запад требует от него просто выполнить статью 15 этого соглашения и допустить вступление сепаратистского Косово в ООН.
Какие аргументы, по Вашему мнению, указывают на то, что за «словенским нон-пейпер документом» скрываются те политические силы, которые продвигают план раздела Косово?
Сам разговор о каком-то большом переделе границ на Балканах звучит очень странно. Единственный юридический и дипломатический процесс, который происходит на Балканах в последние 20 лет — это переговоры о статусе Косово, или, иными словами, о пересмотре резолюции 1244 СБ ООН. Поэтому я как юрист считаю, что здесь главная тема — Косово, а не Босния и Герцеговина, не Албания и не «Великая Сербия».
Также хотел бы добавить — каждый, кто выступает за раздел Косово, выступает против резолюции 1244 СБ ООН. А тот, кто хотел бы отмены резолюции, одновременно хочет увидеть, как Россия уходит с Балкан и как ее дипломатическое влияние в регионе сходит на нет. Это мое мнение.
Вскоре после «нон-пейпера» Янеза Янши появился новый «нон-пейпер», за которым якобы стоят Франция и Германия. Расскажите, в чем суть этого второго документа, который обсуждается, но который также никто пока не видел?
Содержание второго «нон-пейпера» в большой степени совпадает с так называемым планом Ишингера, который Россия и тогдашний премьер-министр Сербии Воислав Коштуница отвергли в 2007 году. Что там предлагается? Сербия не установит дипломатические отношения с Приштиной и не отправит туда своего посла, но признает территориальную целостность и суверенитет сепаратистского Косово на базе плана немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который взял за его основу договор между двумя Германиями от 1972 года. Но не будет ошибкой сказать, что в этом якобы французско-немецком документе на самом деле разрабатывается Статья 15 Вашингтонского соглашения, которая открывает сепаратистскому Косово путь для вступления в самую главную международную организацию — в ООН. Если Косово вступит в организацию, в соответствии со статьей 2 Хартии ООН, Сербия и все остальные государства, не признающие независимость южного сербского края, будут обязаны уважать границы и территориальную целостность сепаратистского образования. В этом суть документа.
Также интересно напомнить, что Госдеп США на днях потребовал срочного завершения переговоров по Косово и Метохии под эгидой Брюсселя. По моему мнению, брюссельский процесс близок к завершению, и «нон-пейпер-документы», о которых мы говорим — это пробный шар, который был выпущен для того, чтобы проверить реакцию сербского общества. Это очередной шаг Вучича в сторону предательства Косово и Метохии.
Вы допускаете, что момент подписания «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной ближе, чем мы привыкли думать?
Это не исключено. Только я назвал бы это не завершением переговоров Белграда и Приштины, а завершением переговоров о членстве так называемого Косово в ООН. Все остальное Вучич уже сделал. Подписанием Брюссельского и Вашингтонского соглашений он решился на односторонние уступки Приштине, Сербия в этом процессе не получила ровным счетом ничего. Теперь я ожидаю нового витка обработки сербской общественности. Нам будут объяснять, что Сербская православная церковь в Косово получит особый статус, что сербы на севере края получат такую автономию, что ее можно будет приравнять к автономии Республики Сербской. Это неправда. Речь идет всего лишь о применении плана Ахтисаари от 2007 года (план косовского урегулирования, предложенный спецпредставителем генсека ООН по Косово, финским дипломатом Мартти Ахстисаари, который предусматривал фактическое предоставление независимости сербскому краю Косово и Метохия — ИА REGNUM) или об обеспечении сербам тех прав, которыми обладают нацменьшинства. Это факты, всё остальное выдумки, так как не существует никакой экстерриториальности церкви, а также по конституции сепаратистское Косово задумано не как федерация, а как унитарное образование.
Получит ли Сербия в обмен на Косово Республику Сербскую? Мы знаем, что лидер сербов в Республике Сербской Милорад Додик неоднократно заявлял о том, что нельзя признавать право Косово на отделение и при этом оспаривать это же право Республике Сербской.
Милорад Додик неоднократно публично поддерживал идею Вучича о разделе Косово и Метохии. Я знаю, что это противоречит Конституции Сербии и резолюции 1244 СБ ООН, и поэтому я не мог понять, зачем он этого делает. Для меня это звучит как продолжение медийной сказки о том, что в случае отказа от Косово Сербия получит в качестве вознаграждения Республику Сербскую. Как юрист я ответственно заявляю, что это невозможно — если мы потеряем Косово, мы не получим ни Республику Сербскую, ни некую таинственную «Великую Сербию». Это полная подмена тезисов. Дейтонское соглашение нельзя отменить без воли Запада, а Запад против. С другой стороны, Запад выступает за независимое Косово.
Действительно ли Белград в безвыходном положении? Сербская пресса писала о том, что Палестина собирается потребовать приостановить членство Косово в Организации Исламская конференция, потому что Приштина, в соответствии с Вашингтонским соглашением, открыла диппредставительство в Иерусалиме. Может ли Сербия использовать это и отыграть ситуацию назад?
Эпизод, о котором Вы упомянули, я воспринимаю как доказательство того, что президент Вучич является полным дилетантом в ведении внешней политики. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович недавно посетил Москву, но при этом он побоялся упомянуть резолюцию 1244 СБ ООН по Косово. Потом он поехал в Иран и там говорил о сербско-иранской дружбе, зная при этом, что Вучич подписанием Вашингтонского соглашения обязался переместить посольство Сербии из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июня 2021 года. Невероятный авантюризм и лицемерие — вы едете в Москву, потом в Иран, но в итоге вы соглашаетесь на то, против чего выступают и Москва, и Тегеран, а это отмена резолюции 1244 и перемещение диппредставительства в Иерусалим. Я напомню, что Организация Исламская конференция была основана в 1960-е годы прошлого века как раз из-за нападений на святые места ислама, вернее, на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Пока свои диппредставительства в Иерусалим переместили только США, Гватемала, так называемое Косово, и это сделает еще и Сербия. Вучич опустил такое старое европейское государство, как Сербия, до уровня американского протектората.
Альбин Курти недавно призвал Афины пересмотреть решение о непризнании независимости Косово. Подобные призывы были адресованы и Словакии. Стоит ли ожидать, что пять стран ЕС, которые до сих пор не признают Косово, сменят свою позицию на этот счет в ближайшем будущем?
Вы поставьте себя в положение Москвы, Афин, Братиславы… Если вам Курти как рупор американской политики говорит, что существует статья 15 Вашингтонского соглашения, в которой написано, что Сербия не будет препятствовать приему Косово в международные организации, что вы на это ответите? Курти и его западные спонсоры имеют полное право спросить, почему вы не признаете Косово, если Сербия отказалась от своего права представлять Косово в ООН.
Остается только резолюция 1244 как международный договор, в котором Сербия не участвовала, но он к ней относится. Эту резолюцию Вучич не может отменить в одностороннем порядке.
Президент Вучич поставил страну в немыслимое положение, когда Россия защищает территориальную целостность Сербии больше, чем сам официальный Белград. Меня это не радует, меня этот факт, скорее, шокирует, но я как юрист не могу его не отметить.