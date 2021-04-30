Варшава, , 20:24 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сообщил в эфире телеканала TVP Info, что с 1 мая в разных городах республики начнут работу мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19.

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По словам Мюллера, это позволит всем взрослым гражданам, которые желают пройти вакцинацию, получить прививку от COVID-19 без предварительной регистрации в мобильных пунктах для вакцинации.

«В интернете граждане могут проверить, где именно находятся точки вакцинации населения. Каждый может использовать их в выходные дни. Напомню, что граждане будут вакцинированы одноразовым препаратом Johnsоn & Johnsоn. Поэтому вакцинироваться можно будет просто прогуливаясь по городу. Все, что нужно сделать, это взять документ, удостоверяющий личность», — подчеркнул чиновник.

Он также привел несколько примеров мест расположения таких пунктов для вакцинации населения. «В Варшаве мобильный пункт вакцинации будет работать на площади Банка, в Кракове — на главной площади, а в Гдыне — на площади Костюшко. В других городах это будет тоже в популярных и доступных местах», — добавил пресс-секретарь правительства.