Рим, , 20:21 — REGNUM По данным за первый квартал 2021 года, ВВП Италии снизился на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пятницу, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Снижение в сравнении с предшествующим кварталом (последним в 2020 году) составило 0,4%.

При этом эксперты национальной бизнес-ассоциации Confindustria полагают, что восстановление ВВП начнется уже во втором квартале 2021 года — благодаря смягчению ограничений и кампании вакцинации.

По данным на 30 апреля, в Италии умерли 120 807 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 263 (днем ранее — на 288). Число подтвержденных носителей выросло на 13 446 (днем ранее — на 14 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270 человек — на 2439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 833 485 человек, что составляет 9,69% населения Италии.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.