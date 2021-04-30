Рим, , 20:18 — REGNUM 29 апреля 2021 года в Италии впервые за время кампании вакцинации был достигнут плановый показатель в 500 тысяч прививок в день, сообщил в пятницу, 30 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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За 24 часа было привито чуть более 508 тысяч человек.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 30 апреля, в Италии умерли 120 807 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 263 (днем ранее — на 288). Число подтвержденных носителей выросло на 13 446 (днем ранее — на 14 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270 человек — на 2439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 833 485 человек, что составляет 9,69% населения Италии.