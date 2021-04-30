30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

По словам знающих эту женщину людей, она злоупотребляла спиртным. Некоторые заявляют и о том, что алкоголь у неё дома якобы лился рекой и в то время когда четырёхлетний мальчик страдал от ожогов. Сама она, впрочем, это не подтверждает.

Александр Комаров, , 21:25 — REGNUM Пригород Челябинска Копейск на уходящей неделе (26 апреля — 2 мая) несколько раз оказывался в информационной повестке. 29 апреля там, купаясь в карьере, утонул 12-летний мальчик, а днём раньше глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым проработать вопрос о создании мемориала на могиле юнармейца Дмитрия Новосёлова, который погиб в мае 2019 года, спасая двоих тонувших детей. Но наиболее резонансным стало произошедшее с четырёхлетним мальчиком из многодетной семьи. Ребёнок, на котором, предположительно, из-за игры с газовой зажигалкой, вспыхнула одежда, получил ожоги, но несколько дней оставался без квалифицированной медицинской помощи.

Скорая помощь Александр Куликов © ИА REGNUM

Эта история получила широкую огласку 27 апреля. А ещё 24 апреля неравнодушные граждане подняли тревогу в соцсетях. В паблике местных волонтёров «Помоги малышу» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано обращение к матери ребёнка с требованием открыть дверь и пустить медиков.

«ТАНЯ!!! ДВЕРЬ ОТКОРОЙ!!! Дай СПАСТИ РЕБЁНКА!!! Ему нужна помощь!!! На данный момент мы возле подъезда. Скорая помощь уехала. Ждём полицию. В таком состоянии малыш уже третьи сутки. Жив ребёнок или нет — не знаем», — говорится в паблике. И запись сопровождается фотографией пострадавшего мальчика. Судя по ней, на животе у ребёнка довольно серьёзный ожог.

Запись ли подействовала или что-то ещё, но буквально в течение 20 минут после её размещения дверь квартиры открыли. Ребёнок жив. Неравнодушные граждане повторно вызвали скорую помощь. Мальчик был госпитализирован.

По предварительным данным, ребёнок играл газовой зажигалкой и на нём загорелась одежда. По другой же версии, которую приводит издание 74.ru, одежду на нём подожгла сестра, с которой он находился в комнате. Взрослых рядом в этот момент не оказалось. После скандала областное минсоцотношений начало проверку. Женщине грозит штраф. Детей у неё отобрали и поместили в реабилитационный центр. Этому поспособствовало и то, что семья стоит на учёте как неблагополучная в социальном плане.

Произошедшее в Копейске активно обсуждают в соцсетях. Многие осуждают эту женщину. Она, кстати, тоже отметилась на просторах интернета, правда, конструктивного диалога с остальными интернет-пользователями у неё не вышло.

«Уважаемые дамы, я не считаю нужным кому-либо что-то рассказывать, доказывать, как мой ребёнок получил ожог и почему я не вызвала скорую. Сидят умные тут все, типа ни у одной из вас не было такого», — написала эта гражданка.

Также она добавила, что знает, что такое ожог, как и то, что в аптеке есть много средств: как обезболивающих, так и от ожогов. Но понимания у собеседниц не нашла.

«Нормальная мать обратится в больницу, а не будет дома мучить своего ребёнка!!! Вы что, вообще не понимаете, что такое ОЖОГ и как ему больно!!!» — эмоционально ответила ей Татьяна К. А Катя С. добавила: «Татьяна, извините! У ребенка тяжелейший ожог, какая аптека? Больница и ещё раз больница!«

Отметим, эти комментарии — одни из самых спокойных. Многие люди не стесняются в выражениях. И понять их вполне возможно.

«Не дай бог такую мамашу никому, за что ты так с детьми, бедные дети!» — написала этой женщине в «ВКонтакте» некая Света Г.

По словам знающих эту женщину людей, она злоупотребляла спиртным. Некоторые заявляют и о том, что алкоголь у неё дома якобы лился рекой и в то время когда четырёхлетний мальчик страдал от ожогов. Сама она, впрочем, это не подтверждает. Как бы то ни было, сейчас по этому инциденту идут проверки. Проверяют и сотрудников местной опеки. О результатах проверочных мероприятий обещают проинформировать общественность.

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